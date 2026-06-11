«Автоматически — но можно отказаться». В России запускают новую пенсионную программу

В РФ разрабатывают пенсионную систему с опорой на корпоративные накопления. При трудоустройстве граждан будут автоматически подключать к механизму — с возможностью отказа.

Государственного софинансирования не предусмотрено, но обсуждаются налоговые послабления для бизнеса. Как сообщают «Известия», инициативу направят в ведомства осенью 2026 года.

Глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков пояснил: новая программа будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Отличие ПДС — личные накопления граждан и господдержка до 36 тыс. рублей в год. В новом инструменте такого нет, но возможны налоговые льготы для работников и компаний.

В НАПФ добавили: если доля участников корпоративных программ достигнет 20%, они охватят около 15 млн человек — почти каждого десятого жителя страны.

Ранее сообщалось о том, что пенсию по старости будут назначать без обращения гражданина.