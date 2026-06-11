«Сигнал тревоги в ночном небе». В Краснодаре объявлен режим угрозы атаки БПЛА

В Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в ходе отражения налета беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию распространил мэр города Евгений Наумов, который обратился к жителям и гостям Краснодара с призывом не поддаваться панике и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Гражданам, которые находятся в квартирах, советуют воздержаться от выходов на улицу и спуститься в пространства без оконных проемов — подойдут санузел, прихожая, коридор либо кладовая. Местные власти также предупреждают: не следует вызывать лифт, нужно держаться на удалении от окон и дверных блоков, а также не задерживаться на лестничных клетках.

Для тех, кто в момент опасности оказался вне дома, рекомендуется найти убежище в подвальных помещениях зданий, подземных пешеходных переходах либо крытых парковках. Нежелательно прятаться в личном транспорте, под остановочными павильонами или у наружных стен многоэтажек. Водителям при появлении угрозы необходимо покинуть салон автомобиля и переместиться в защищенную зону.

Если вы заметили беспилотник, власти просят немедленно информировать экстренные службы по номеру 112. Также в администрации напомнили о действующем запрете на размещение в интернете снимков и видеозаписей дронов, мест их падения, работы систем ПВО, а также спецтехники и оперативных подразделений. За подобные действия предусмотрены административные и уголовные санкции.

Горожан призывают не покидать укрытия до официальной отмены сигнала опасности и ориентироваться исключительно на проверенные источники информации.

Ранее сообщалось о том, что обломки БПЛА в Краснодаре повредили жилой дом и ранили двоих человек.