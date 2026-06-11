«Опасная тишина в трубке». Эксперт объяснил, зачем мошенники атакуют россиян «молчаливыми звонками»

В России набирает популярность схема обмана с помощью «молчаливых звонков». Абонент берет трубку, а на том конце линии — тишина, после чего вызов сбрасывается. Так злоумышленники проверяют, активен ли номер, сообщил РИА Новости руководитель департамента киберразведки компании «Бастион» Константин Ларин.

Если жертва отвечает, контакт попадает в базу для спам-рассылок и последующих звонков. Дальше возможны «вишинговые» сценарии: мошенники пытаются убедить человека «подтвердить данные на "Госуслугах"» или «продлить договор» с оператором.

По словам эксперта, пауза в трубке иногда объясняется работой автообзвона: сначала звонит робот, а разговор ведут сотрудники нелегальных колл-центров.

Ларин советует не перезванивать на незнакомые номера — это может привести к лишним расходам, особенно при связи с зарубежными абонентами. Одиночный пустой звонок бывает техническим сбоем, но серия вызовов с разных номеров и подозрительные сообщения после них — признак преступной активности. Для безопасности стоит блокировать такие контакты и никому не называть коды, паспортные данные и другую личную информацию.

Ранее сообщалось о том, что россияне смогут пожаловаться на мошенников через «Госуслуги».