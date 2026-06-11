«Не смотрись в воду». 7 строгих запретов на Феодосью Колосяницу 11 июня

11 июня 2026 года верующие православной церкви чтут память святой Феодосии Константинопольской. В народной традиции этот день известен как Феодосья Колосяница или Гречишница. Дата выпадает на четверг. Предки считали её переломной вехой лета, моментом, когда природа начинает «набирать вес», сообщает «МК» .

В средней полосе России к 11 июня рожь вступает в фазу активного колошения. Крестьяне говорили: «Две недели колосится, две — наливает». Существовало поверье, что земля в этот период находится в особом состоянии — она становится «тяжелой» из-за наливающихся колосьев. Главный запрет дня — не тревожить почву: нельзя выполнять грубые работы, прыгать или бегать по полю.

Интересно, что второе название — Гречишница — день получил благодаря посеву гречихи, который приходился именно на это время. Эту культуру ценили за неприхотливость: она спасала бедные семьи в годы неурожая пшеницы.

Что категорически нельзя делать 11 июня

Согласно поверьям, нарушение запретов обернется неурожаем, недугами и денежными потерями на год вперед.

— Запрещены венчание, женитьба и сватовство. Брак, заключенный 11 июня 2026 года, народные приметы называют «гнилым» — непрочным, наполненным конфликтами и быстрым разводом.

— Не одалживайте деньги. Вместе с купюрами, как верили предки, вы отдаете из дома благополучие и везение. Отказывать следует вежливо, но без колебаний.

— Не затевайте дальних поездок. Дорога предвещает «трудной и злой»: поломки транспорта, задержки, утерю вещей или проблемы со здоровьем в пути.

— Не хлопайте дверьми и не оставляйте окна открытыми на ночь. Считалось, что в ночь на Феодосию активизируются темные силы. Громкий стук отпугивает домового, а распахнутые окна служат воротами для нечисти, способной нарушить семейный покой.

— Не смотритесь в воду. Увидеть собственное отражение в реке или озере — к неурядицам в личной жизни. По поверью, нечисть может «забрать» красоту или любовь.

— Не предавайтесь унынию и не ссорьтесь. Настроение, приобретенное в этот день, «прилипнет» к вам на несколько месяцев вперед. Конфликт затянется надолго и может привести к болезни.

— Не ходите на охоту. Добычи не будет, а сам охотник рискует столкнуться в лесу с опасным зверем или попасть в беду.