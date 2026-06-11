«Пластик в огне — деньги на ветер»: юрист назвала сумму штрафа за сжигание отходов на даче

Руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко. в интервью RT разъяснила правила использования открытого огня на дачных участках. Основные требования прописаны в Правилах противопожарного режима РФ. В жаркую и ветреную погоду регионы могут вводить особый режим с полным запретом на разведение костров, поэтому перед этим следует уточнить местные ограничения.

Сжигать сухие ветки, листья и траву закон разрешает, но только в специально оборудованном месте, под постоянным контролем и с наличием средств для тушения. Бытой мусор (пластик, резину, мебель, линолеум) сжигать на участке запрещено — это нарушает и пожарные нормы, и законодательство об отходах.

«Нарушение установленных требований к использованию открытого огня влечёт ответственность даже в том случае, если возгорания не произошло», — подчеркнула Борзенко.

Штраф для граждан составляет 5–15 тыс. рублей, при особом режиме — 10–20 тыс. рублей. Если нарушение привело к пожару с повреждением имущества или вреда здоровью, штраф вырастет до 40–50 тыс. рублей, а виновный также обязан полностью возместить ущерб соседям по ст. 1064 ГК РФ.

Ранее сообщалось о том, что новокузнецких садоводов проверяют и штрафуют из-за нарушений в опасный сезон.