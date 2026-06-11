«Тыловых районов больше нет»: журналист Коц — об ударе ВСУ по Чебоксарам

По мнению военного обозревателя Александра Коца, ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары — столицу Чувашии, расположенную вдали от линии боевого соприкосновения, — свидетельствует: западные партнеры могли выдать Киеву добро на нанесение ударов любым вооружением по всей территории Российской Федерации.

«Судя по всему, Киеву дали "зеленый свет" на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории. Надо четко осознать, что тыловых районов больше нет», — написал в своем блоге Коц.

Журналист обратил внимание на характеристики ракеты «Фламинго», предположительно задействованной для обстрела города. Ее дальность достигает трех тысяч километров.

«В теории они могут доставать даже до Сибири. А 1000-килограммовой боевой части хватит, чтобы нанести серьезный урон», — пояснил обозреватель.

Информация об ударе по Чебоксарам появилась утром 10 июня. Сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что с 1 по 7 июня над Россией сбили 3738 БПЛА.