«Ночь огня и стекла». Обломки дронов упали на частные дома и НПЗ в Краснодарском крае

В Северском районе Краснодарского края зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обломки дронов упали на жилые строения и территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Афипском.

По данным местных властей, фрагменты БПЛА повредили несколько частных домовладений, что вызвало пожары и разрушения. На площадке НПЗ также произошло возгорание — официальной информации о степени ущерба пока не поступало.

В одном из частных домов загорелась хозяйственная постройка, в другом — ударной волной выбило стекла в окнах. Кроме того, инцидент привел к сбою в работе газовой магистрали. Сведений о погибших и пострадавших на данный момент нет. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Администрация призывает местных жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств происшествия и оценке нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось о том, что на подлете к Москве нейтрализовали 64-й беспилотник.