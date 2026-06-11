Маркетплейсам запретят продавать незарегистрированные лекарства и БАДы

С 1 октября 2026 года в России вступит в силу закон, регулирующий платформенную экономику.

Документ, в частности, вводит строгие требования к обороту продукции на маркетплейсах, что должно укрепить доверие потребителей к легальности и безопасности покупок. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

Соответствующий федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным в конце июля прошлого года. Он определяет правила работы цифровых площадок, которые выступают посредниками при заключении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг. Нормы вступают в силу 1 октября 2026 года.

Как пояснил Дурдыев, ключевое для потребителей нововведение — это обязательная интеграция торговых площадок с 12 государственными информационными системами (ГИС) по разным категориям продукции.

«Для потребителя здесь больше будет уверенности в том, что продукт на 100% легален и безопасен», — отметил глава АЦП.

Ранее сообщалось о том, что доля онлайн-продаж лекарств на маркетплейсе Ozon превысила 16%.