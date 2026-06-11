«Ночь огня и осколков». Обломки БПЛА поразили многоэтажку в Краснодаре

В результате попадания обломков беспилотного летательного аппарата в многоквартирный жилой дом в Краснодаре пострадали два человека. Об этом в своем личном канале МАХ сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание», — написал он в ночь на 11 июня.

По предварительной информации, ранены два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Сведения о характере и степени тяжести травм на данный момент не раскрываются.

Кроме того, как добавил Кондратьев, обломки дрона также нанесли ущерб нескольким частным домохозяйствам в Северском районе. Там пострадал один человек.

На территории Краснодарского края в настоящий момент действует режим опасности атаки беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что утром 2 июня на Ильском НПЗ вспыхнул пожар после удара дронов.