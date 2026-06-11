«Шаг богини сквозь века». Обнаружен постамент с сандалиями Артемиды во время раскопок в Болгарии

В ходе раскопок на юго-западе Болгарии археологи нашли фрагмент мраморной статуи, который предварительно считают изображением богини Артемиды. Работы проводились в античном городе Гераклея Синтика рядом с современным Петричем, передает БНТ.

Обнаруженный элемент — постамент с ногами в сандалиях. Находка сделана у руин храма Геракла. Глава экспедиции профессор Людмил Вагалински пояснил: версия об Артемиде вероятна, поскольку в древности ее особо почитали в этих местах.

Тип обуви — охотничьи сандалии — подтверждает догадку: короткая туника богини оставляла ноги открытыми выше колен, что нехарактерно для других божеств. По размеру стоп ученые полагают: скульптура была почти в человеческий рост.

Ранее в Гераклее Синтике находили иные фрагменты статуй, включая женскую голову из музея Петрича. Теперь ученые проверят, не является ли она частью той же фигуры. Для этого проведут анализ мрамора с коллегами из Софийского университета.

По предварительным данным, скульптуру разрушили в конце III века н.э. — в период набегов варваров. В IV веке ее уже не использовали в ритуалах.

Как уточняет БТА, сезон раскопок 2026 года только стартовал, и эта находка — одна из первых значимых. Профессор Вагалински выразил надежду отыскать остальные части статуи, напомнив о случае 2024 года, когда в том же городе сначала нашли статую, а ее голову — в 6,5 метра оттуда, в речных отложениях.

Ранее сообщалось о том, что на пляже в Аликанте нашли римскую голову Венеры двухтысячелетней давности.