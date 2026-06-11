«Сбиваем один за одним». На подлете к Москве нейтрализовали 64-й беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации перехватили и уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА), следовавший курсом на Москву. Инцидент произошел 10 июня, а информацию об этом в своем канале в мессенджере «МАХ» подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте обнаружения фрагментов сбитого дрона сейчас работают специалисты экстренных служб.

Эта атака стала продолжением серии налетов на город, начавшейся 8 июня. Начиная с того момента российскими военными было обезврежено в общей сложности 64 беспилотника .

В связи с продолжающимися инцидентами аэропорт «Домодедово» временно функционирует в особом режиме. Воздушная гавань осуществляет отправку и прием лайнеров только при наличии специального согласования с уполномоченными структурами . Пассажиров информируют о высокой вероятности корректировки времени вылета и прилета.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на регионы России 10 июня.