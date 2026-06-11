Четыре погибших с начала года: жителей Японии атакуют медведи

Из-за расширения ареала обитания японские медведи стали заметно чаще появляться вблизи населенных пунктов. Об этом сообщает «Лента.ру» .

В городе Уцуномия (префектура Тотиги, недалеко от Токио) из-за выхода дикого животного на городские улицы учебный процесс временно остановили в 94 школах.

По данным издания, за 2026 год жертвами нападений медведей стали уже четыре человека, еще 21 гражданин получил травмы. Трагедия произошла 2 июня в горах недалеко от Акиты: хищник напал на женщину, собиравшую травы.

В тот же день инцидент случился на металлургическом заводе в Фукусиме — там пострадали четверо рабочих. Очевидцы отметили необычное поведение зверя: он открыл водопроводный кран и проник в цех через окно первого этажа.

17 мая медведь атаковал 30-летнего гражданина России при восхождении на гору Муцуиси (запад префектуры Токио). Турист получил множественные укусы и ранения. В тяжелом состоянии его эвакуировали вертолетом.

Японские власти советуют использовать колокольчики для отпугивания медведей. Однако охотники и исследователи относятся к этой мере скептически: по их мнению, медведи способны привыкнуть к звону и в дальнейшем воспринимать его как сигнал о присутствии людей и еды.

Ранее сообщалось о том, что кемеровчане стали публиковать видео с медведями, гуляющими по городу.