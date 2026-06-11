«Тихая угроза под ногами». В России начался пик брачного сезона змей

Июнь — время активного брачного периода у змей. Рептилии чаще выходят к людям, теряя обычную осторожность. Они не нападают первыми, но если человек наступит на змею, последует молниеносный укус без предупреждения. Об этом РИА Новости сообщили представители страховой компании «Согласие».

Специалисты советуют проявлять бдительность у водоемов и на влажных прогретых участках. Среди опасных видов — обыкновенная гадюка, гюрза на Северном Кавказе, крымские гадюки, а также щитомордник (его яд слабее).

Анна Багатурова, начальник отдела «Экзотариум» Ленинградского зоопарка, пояснила: вокруг одной самки может собраться несколько самцов. На даче змеи заводятся там, где есть грызуны. Убивать рептилий не стоит: они защищаются, только когда чувствуют опасность.

При укусе эксперты советуют пить больше воды, принять антигистаминные, продезинфицировать рану (можно водкой, но неглубоко) и срочно обратиться к врачу. Жгут накладывать нельзя — это ведет к некрозу тканей. Даже укус неядовитого ужа требует медпомощи из-за риска инфекции.

Ранее герпетолог Черлин сообщил, что избавление от убежищ на участке сократит число змей.