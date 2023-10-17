Техцентр для обслуживания автомобилей возвели в подмосковном Красногорске

Порядка двенадцати миллионов рублей инвестировали в строительство техцентра для автомобилей на территории подмосковного Красногорска. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

В здании площадью более четырехсот квадратных метров расположился современный, технически оснащенный центр диагностики и ремонта автомобилей. Одновременно здесь смогут обслуживать до пяти транспортных средств, а для клиентов сервиса предусмотрена зона ожидания. Создано пять новых рабочих мест в муниципалитете.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что зарплаты подмосковных бюджетников вырастут на 6,5-8 процентов с января 2024 года.