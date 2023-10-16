Губернатор: зарплаты бюджетников в Подмосковье вырастут на 6,5-8 процентов с января 2024 года

«Все дорожает — это факт. <…> Мы понимаем, что нужна поддержка тех, кто работает в различных отраслях — это и учитель, и врач, и тренер <…>. Поэтому с 1 января 2024 мы поднимаем зарплаты (работников бюджетной сферы. — прим. ред.) на 6,5-8 процентов», — указал губернатор.