Губернатор: зарплаты бюджетников в Подмосковье вырастут на 6,5-8 процентов с января 2024 года
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Зарплаты работников бюджетной сферы — учителей, врачей, работников искусства, муниципальных и государственных служащих — вырастут на 6,5-8 процентов с начала следующего года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Все дорожает — это факт. <…> Мы понимаем, что нужна поддержка тех, кто работает в различных отраслях — это и учитель, и врач, и тренер <…>. Поэтому с 1 января 2024 мы поднимаем зарплаты (работников бюджетной сферы. — прим. ред.) на 6,5-8 процентов», — указал губернатор.
Андрей Воробьев назвал данную меру необходимой. Кроме того, добавил он, также рассматривается возможность повышения зарплат и на других направлениях, в том числе водителям и социальным работникам.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в Московской области.