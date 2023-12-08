«Азбука вкуса» и другие ритейлеры согласились ограничить наценки на яйца

Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе рассмотрел сегодня вопросы ценообразования на социально значимые товары, в том числе, на куриные яйца.

По данным Росстата, в ноябре это была самая подорожавшая категория пищевых продуктов.

В ФАС предложили торговым сетям в качестве временной меры ограничить наценку на яйца 5%. Некоторые ритейлеры приняли это предложение.

В частности, ограничить наценку согласились гипермаркеты «Азбука вкуса» и «Глобус». По сообщению ведомства, эти ритейлеры впервые присоединились к подобной инициативе. Также предложение ФАС поддержала торговая сеть «Верный».

Аналогичную работу проведут и территориальные органы ФАС.