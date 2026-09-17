Жена Николая Ефремова резко ответила на слухи о проблемах с легкими мужа

Супруга 35-летнего Николая Ефремова, сына актера Михаила Ефремова, Влада отреагировала на слухи о серьезных проблемах со здоровьем супруга. Об этом сообщает Super.ru . Журналисты поинтересовались у женщины информацией о практически полном разрушении легких у мужчины.

Влада ответила резко. Она спросила, откуда у представителей прессы такие сведения, после чего попрощалась и положила трубку. Других комментариев от нее не последовало. Также неизвестно, как на публикации отреагировал сам Николай Ефремов. Официального подтверждения данных о его состоянии здоровья нет.

Николаю Ефремову 35 лет, он сын актера Михаила Ефремова. В данном случае речь идет о слухах, которые пока не получили документального или медицинского подтверждения. Семья не делала развернутых заявлений и не раскрывала подробностей. Супруга ограничилась эмоциональной реакцией на звонок журналистов.

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