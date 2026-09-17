«Ребенок учится — должен доехать». В ГД предложили ввести бесплатный проезд для школьников

Депутат Государственной думы Валерий Селезнев выступил с инициативой о предоставлении школьникам по всей России права на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом парламентарий сообщил в интервью ТАСС .

«Ребенок учится — значит, у него должно быть право бесплатно доехать до школы и вернуться домой», — отметил он.

Селезнев отметил, что в настоящее время единая льгота для учащихся на проезд в обычном общественном транспорте в стране отсутствует. В разных регионах действуют собственные правила и условия для отдельных категорий граждан, а законодательство в ряде случаев гарантирует бесплатный проезд только между населенными пунктами.

Таким образом, расходы родителей на дорогу ребенка до учебного заведения зависят от места проживания семьи.

Ранее сообщалось о том, что фонд ОЭЗ «Дубна» помог школе для детей с ОВЗ получить новую технику.