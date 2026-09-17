Ветер унес десант НАТО в лес: парашютисты повисли на деревьях
Парашютисты НАТО повисли на деревьях во время учений в Бельгии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Учения НАТО в Бельгии обернулись нештатной ситуацией: сильный ветер унес пятерых парашютистов в лес, где они застряли на деревьях. Двое военных получили тяжелые травмы и попали в больницу. Об этом сообщает RTL.
Инцидент произошел в районе Хехтель-Эксель. По данным RTL, в числе пострадавших — солдаты из Великобритании, США и Германии. На момент прибытия спасателей военные висели на ветках. Одному парашютисту удалось спуститься самостоятельно. Двое других получили серьезные ранения и были госпитализированы.
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