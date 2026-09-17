«Стыдно, но есть хочется». 67-летний пенсионер украл со склада пирожные и макароны

В Ивановской области 67-летний пенсионер проник на склад магазина, разобрав стену, и похитил продукты. Об этом сообщает УМВД региона.

Как установили сотрудники полиции, около трех часов ночи неизвестный открутил саморезы и отогнул металлический лист на стене склада, после чего пробрался внутрь. Добычей вора стали 5 банок энергетика, 15 упаковок пирожных, 17 упаковок макарон, риса и гречки.

Общая сумма ущерба превысила 3 тысячи рублей. Вор сам сдался полиции, им оказался 67-летний пенсионер. Он признался, что совершил кражу. Часть похищенного у мужчины изъяли, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что более половины худеющих россиян тратят до 7 тыс. рублей на диетические сладости.