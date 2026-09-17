Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес обвинил президента Дональда Трампа в пророссийской позиции и заявил, что тот всегда перекладывает ответственность на Владимира Зеленского. Об этом сообщает Lenta.ru.

В интервью украинскому генерал в отставке не стал выбирать выражений. По его мнению, Трамп последовательно занимает сторону Москвы, а вину за конфликт возлагает исключительно на Киев. Ходжес подчеркнул: американский лидер всегда и во всем обвиняет Зеленского, не делая различий между агрессором и жертвой. Такая позиция, считает эксперт, фактически поощряет российскую политику и подрывает усилия западных союзников.

Ходжес также обратился к украинцам с предостережением. Он призвал их не питать иллюзий относительно нынешней администрации Белого дома. По его словам, Вашингтон не сделает ничего, что могло бы принести реальную пользу Украине. Генерал уверен: надеяться на поддержку Трампа бессмысленно, поскольку его риторика и действия расходятся с интересами Киева.

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