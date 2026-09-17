Путин назвал приоритеты российского бюджета в 2027 году

Владимир Путин обозначил приоритеты бюджета на 2027 год во время совещания по экономическим вопросам в четверг, 17 сентября. Его слова передает РИА Новости .

Президент подчеркнул необходимость обеспечить выполнение социальных обязательств государства, а также уделить внимание безопасности граждан и обороноспособности России. Эти направления, по его словам, должны оставаться безусловными приоритетами при формировании федерального бюджета.

Ранее аналогичные направления были обозначены и в бюджетной политике на 2026–2028 годы. Среди ключевых задач указывались выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование потребностей обороны и безопасности страны, а также достижение национальных целей развития.

Согласно действующему федеральному закону о бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (Федеральный закон № 426-ФЗ), на 2027 год предусмотрены доходы в размере около 42,91 трлн рублей, расходы — около 46,10 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета запланирован на уровне около 3,19 трлн рублей.