Путин оценил уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране находится около исторического минимума и составляет 2,3%. Об этом глава государства сообщил 17 сентября на совещании по экономическим вопросам.

Путин связал ситуацию на рынке труда с устойчивой работой российских компаний и предприятий. По словам президента, стабильность отечественного бизнеса отражается в том числе на занятости населения. Он отметил, что безработица сохраняется на уровне около исторических минимумов — 2,3%.

Ранее в тот же день на совещании по текущей ситуации в экономике вице-премьер Александр Новак также сообщил, что безработица в июле сохранялась на уровне 2,3%. Эти данные были представлены в сводке Минэкономразвития по основным макроэкономическим показателям.