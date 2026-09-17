Не только печень: нарколог раскрыла, как алкоголь разрушает зубы и десны

Психиатр-нарколог Марина Калюжная предупредила, что систематическое употребление алкоголя разрушительно сказывается на зубах и деснах, лишая ротовую полость естественной защиты. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач объяснила: спиртное подавляет выработку слюны, которая смывает налет, нейтрализует кислоту и защищает эмаль. Без этой защиты зубы остаются уязвимыми. Самое опасное время — ночь после застолья, когда во рту пересохло, зубы не почищены, а на них остался сахар от вина или коктейля. Если это повторяется регулярно, кариес и другие болезни зубов становятся неизбежными.

Страдают и десны. При постоянном приеме алкоголя хуже усваиваются витамины B и C, слабеет местный иммунитет. Десны воспаляются, кровоточат, а пародонтит развивается быстрее. Кроме того, алкоголь признан фактором риска рака полости рта. Отдельный след оставляет рвота при похмелье: она вызывает эрозии на внутренней стороне передних зубов, и этот характерный признак знаком любому стоматологу.

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