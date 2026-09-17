Стресс, тишина и удобный матрас: сомнолог назвала главные причины ночных кошмаров

Врач-сомнолог Карема Магомедова в беседе с РИА Новости перечислила факторы, способные вызывать нарушения сна и ночные кошмары. По ее словам, такие эпизоды могут возникать на фоне неврологических и сомнологических расстройств, в том числе при нарушениях дыхания во сне. При этом кошмары способны проявляться и как самостоятельное расстройство.

Магомедова отметила, что чаще всего с ночными кошмарами сталкиваются люди, испытывающие стресс или нервное напряжение. Чтобы снизить риск их появления, врач рекомендовала перед сном снимать накопившееся за день перевозбуждение с помощью дыхательных практик. Дополнительно помочь может мышечная релаксация.

Спровоцировать кошмары способна и некомфортная обстановка в спальне. Сомнолог подчеркнула, что в комнате для сна важны полная тишина и темнота, а также комфортная температура. Подушки и матрас должны быть удобными, а постельное белье — приятным на ощупь. Эти, казалось бы, простые условия напрямую влияют на качество отдыха и глубину сна.

Магомедова добавила, что при регулярно повторяющихся кошмарах стоит обратиться к специалисту, поскольку за ними могут стоять более серьезные расстройства, требующие диагностики и лечения.

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