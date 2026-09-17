Путин освободил от должности спецпредставителя по информбезопасности

Президент России Владимир Путин освободил Артура Люкманова от обязанностей специального представителя по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, передает РИА Новости .

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ предусматривает освобождение Артура Рушановича Люкманова от обязанностей специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.

Люкманов занимал эту должность с июля 2023 года. Параллельно он возглавлял Департамент международной информационной безопасности МИД России.

15 августа 2026 года Владимир Путин назначил Люкманова чрезвычайным и полномочным послом России в Арабской Республике Египет. В тот же день другим указом он был назначен полномочным представителем РФ при Лиге арабских государств в Каире по совместительству.

Таким образом, освобождение от обязанностей спецпредставителя последовало после перехода Люкманова на дипломатическую работу в Египет.