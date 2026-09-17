«Тихий удар по почкам». Уролог объяснил, почему опасно терпеть позывы в туалет

Регулярное игнорирование позывов к мочеиспусканию не приводит к механическому разрыву мочевого пузыря, однако провоцирует инфекционные и хронические заболевания мочевыводящих путей. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» рассказал уролог Леонид Боханов.

Специалист отметил, что здоровый орган выдерживает до полутора литров, но длительное переполнение запускает патологические механизмы. Частая угроза — пузырно-мочеточниковый рефлюкс, при котором моча под давлением возвращается в почки, занося бактерии. Это ведет к пиелонефриту с лихорадкой и болью в пояснице. Растет и риск острого цистита из-за размножения патогенной флоры на растянутой слизистой.

Хроническое сдерживание вызывает потерю тонуса мышечной стенки и остаточную мочу, что грозит камнями и дивертикулами. У женщин это часто приводит к гиперактивности мочевого пузыря — даже минимальное скопление жидкости вызывает непреодолимое желание посетить уборную. Травматический разрыв происходит только при физическом ударе или ДТП на фоне сильного переполнения и требует немедленной операции.

Нормой считается опорожнение от четырех до семи раз в сутки при равномерном потреблении воды. Врач рекомендует посещать туалет в течение пятнадцати минут после первого позыва и избегать натуживания. Особенно важно соблюдать правило мужчинам старше пятидесяти лет, так как перенапряжение ускоряет развитие проблем с предстательной железой.

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