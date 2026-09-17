«Скорее всего, вернусь в Россию»: Овечкин объяснился за участие в предвыборном ролике

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с заявлением о своем участии в предвыборном ролике, а также рассказал о будущем возвращении в Россию. Его слова передает журналистка Сэмми Сильбер, пишет «Газета.ру» .

«Мой дом — Россия»

По словам хоккеиста, дело в том, что он русский. Как только Овечкин закончит с хоккеем, он, скорее всего, вернется в Россию. Там будут жить его дети и семья. Спортсмен подчеркнул, что Россия — его дом, а Америка — второй дом. У него много друзей, и он пожелал всем мира и любви.

Овечкин принял участие в предвыборном ролике «Единой России» в образе министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Карьера и статистика

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года, с перерывом в 2012–2013 годах, когда он играл в «Динамо» из-за локаута. «Кэпиталз» последний раз выигрывали Кубок Стэнли в 2018 году.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место.

Ранее «Вашингтон» прокомментировал участие своего капитана в предвыборном ролике.