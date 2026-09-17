«Покойника» задержали за дебош на севере Москвы

В районе Коптево в Москве прохожие вызвали полицию из-за неадекватного мужчины, который, как оказалось, признан умершим. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на канал 112.

Прохожие вызвали полицию из-за мужчины, который агрессивно приставал к людям и вел себя неадекватно. Помимо правоохранителей на место прибыли медики, которым пришлось проявить чудеса сноровки: чтобы утихомирить буйного гражданина под веществами, врачам скорой дважды потребовалось вводить ему дозу лекарства.

Однако настоящее открытие ожидало медперсонал уже при оформлении документов. Выяснилось, что доставленный пациент — 36-летний мужчина из Крыма, который официально числится умершим. Соответствующее решение суда было вынесено почти два года назад.

Объяснить свое «чудесное воскрешение» мужчина не успел: он впал в кому. Сейчас мужчину приводят в чувство врачи столичной больницы. Как только его выпишут, разбираться с «воскресшим» гражданином будут сотрудники правоохранительных органов.