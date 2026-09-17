Профессор Варшавского университета Адам Веломски призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой, заявив, что Украина не выиграет войну, а ее ресурсы на исходе. Об этом сообщает Lenta.ru.

В соцсети Веломски написал, что Киеву не одержать победу в конфликте с Россией, поэтому необходимо сесть за стол переговоров и достичь соглашения о прекращении боевых действий. По его словам, в противном случае демографически истощенная Украина может рухнуть.

Профессор подчеркнул, что республика почти исчерпала мобилизационные возможности, и сейчас время работает на Москву. Он также отметил, что дальнейшее промедление только ухудшит положение Киева.

Ранее генерал США Ходжес заявил о пророссийской позиции Трампа по Украине.