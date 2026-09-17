Сперма на страже экологии: ученые нашли неожиданный способ проверки воды

Новгородские ученые придумали, как оценивать экологическое здоровье рек с помощью... спермы. И это не шутка: биоматериал крупного рогатого скота оказался чувствительнее многих приборов. Об этом сообщает «Газета.ru».

Специалисты Новгородского государственного университета разработали метод анализа речной воды на содержание меди и марганца. Вместо дорогостоящих датчиков они использовали сперматозоиды племенных быков. Логика проста: если в воде есть токсичные вещества, они разрушают мембрану клеток, и хвостики перестают двигаться. По подвижности сперматозоидов ученые определяли, насколько вода опасна для рыбы и человека.

Результаты исследования оказались обнадеживающими: большинство изученных водоемов региона признаны безопасными. Однако в 12 пробах из 64 индекс концентрации превысил норму почти вдвое. Это значит, что где-то реки все еще нуждаются в защите. Разработка новгородцев позволяет заметить угрозу задолго до того, как она станет необратимой. Метод не требует сложного оборудования и может стать доступной альтернативой традиционному мониторингу.

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