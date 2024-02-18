«Аж в глазах рябит»: Трамп запустил собственную линию «золотых» кроссовок за $399

Американский миллиардер и политик Дональд Трамп после того, как суд приговорил его к выплате 350 млн за мошенничество, недолго горевал и уже на следующий день объявил о запуске линии золотых кроссовок, пишет The Guardian.

При этом, как признался 45-й президент США, создание своей линейки спортивной обуви уже было у него в планах давно.

Что до указанной продукции, то кроссовки, которые называются Never Surrender High-Tops. Как пишет издание, обувь как будто действительно сделана из золота, с деталью американского флага позади. Тем, кто захотят в таком пощеголять. придется выложить за «кроссовки Трампа $399.

В соцсети уже высказались об представленной спортивной продукции. Большинству американцев обувь пришлась по душе. Однако, нашлись и хейтеры, посетовавшие, что от кроссовок у них «в глазах рябит».

Напомним, помимо выплаты многомиллионного штрафа, суд запретил Трампу занимать в Нью-Йорке в течение трех ближайших лет руководящие должности любой корпорации или иного юридического лица.