Врач назвала опасные последствия превышения дозы ботокса в косметологии

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Приморского края Ирина Повиличенко в интервью РИА Новости сообщила, что при проведении косметологических процедур с использованием ботокса есть риск развития ботулизма в случае превышения допустимой дозировки препарата.

«В связи с использованием ботулотоксина при оказании медицинской помощи и косметологических услуг есть риски побочных эффектов в случае передозировки», — отметила врач.

Специалист пояснила, что клиническая картина ботулизма может проявляться в тяжелой форме, поскольку возбудитель заболевания вырабатывает нейротоксин, поражающий нервную систему. В этой связи Повиличенко рекомендовала обращаться исключительно в лицензированные учреждения, где надлежащим образом организованы условия хранения препаратов на основе ботулотоксина и работают квалифицированные специалисты.

Ранее сообщалось о том, что у жительницы Башкортостана после ботокса появились шишки.