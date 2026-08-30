Американские военные стратеги со всей серьезностью прорабатывают сценарий применения ядерного оружия на европейском континенте. Об этом в интервью RT заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

По словам дипломата, инициативы Вашингтона по запуску диалога о российском арсенале нестратегического ядерного оружия преследуют единственную цель — отвлечь внимание мирового сообщества от угрозы, которую несут американское ядерное оружие в Европе и реализуемые США ракетно-ядерные программы. Белоусов подчеркнул, что настойчивость, с которой Вашингтон пытается поднимать тему российского нестратегического ядерного оружия, не угрожающего американской территории, позволяет предположить, что американские военные стратеги изучают возможность применения ЯО в Европе.

Он также добавил, что получение в ходе дискуссий по стратегической стабильности данных о российском нестратегическом ядерном оружии за счет внедрения практик «интрузивной транспарентности», его сокращение или полное уничтожение лишь увеличили бы вероятность применения Соединенными Штатами и их союзниками ядерного оружия в Европе.

Дипломат предупредил, что в Европе должны осознавать всю опасность такого «сугубо прикладного» подхода Вашингтона к территории своих союзников.

Ранее сообщалось о том, что Литва может снять запрет на размещение ядерного оружия.