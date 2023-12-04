Байден истощил стратегический запас нефти США до рекордного минимума

Отметка стратегического запаса нефти в распоряжении Соединенных Штатов достигла своего рекордного минимума за период последних 30 лет. За прошедший год, администрация американского президента Джо Байдена потратила почти половину (40%) от запасов государства. Соответствующее заявление сделал президент американской Ассоциации нефтегазовой промышленности Тим Стюарт в беседе с местным телевизионным каналом Fox News .

Как заявил президент ассоциации, запасы страны растрачиваются намеренно и для того, чтобы действующая администрация получила возможность пробраться через очередной электоральный цикл.

Для решения данной проблемы, по словам эксперта, стране придется пополнять свои запасы при помощи тяжелой нефти. Проблема заключается в том, что Штаты по большей части добывают легкое малосернистое топливо, поэтому тяжелое придется экспортировать, объяснил Стюарт.