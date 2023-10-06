Байден отказался от идеи выделить Украине десятки миллиардов долларов

Администрация президента Соединенных Штатов перестала добиваться от Конгресса предоставления ей средств для Киева в размере 24 миллиарда. В ней начали придумывать иные способы поддержать правительство Зеленского.

У газеты The Washington Post вышла статья, авторы которой рассказали о сложившейся ситуации. По их данным, пока у Белого дома есть некие финансы для поддержки Украины. Правда, совершенно непонятно, на сколько времени хватит этих денег. Тем не менее, окружение Байдена перестало настаивать на выделении 24 миллиардов, хотя до этого усиленно старалось их получить.

Теперь в администрации решили, что стоит уменьшить аппетиты. Ее сотрудники считают, что если запросить у Конгресса меньшие суммы, то тем самым повысятся шансы одобрения запросов Палатой представителей. Но это во многом зависит от того, кто станет следующем спикером Палаты, поэтому в данном вопросе существует большая неопределенность.