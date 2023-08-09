Байден считает, что его экономическая политика привела к росту производства в США

В среду президент Джо Байден, выступая в штате Нью-Мексико, будет доказывать, что его политика финансовых и налоговых стимулов привела к возрождению американского производства, пишет Associated Press.

Его утверждение подкрепляется ростом расходов на строительство новых заводов. Однако в последние месяцы темпы роста числа рабочих мест на предприятиях замедлились, что не помешало Белому дому в преддверии выборов 2024 года заявить избирателям, что программа президента-демократа вызвала ренессанс на заводах.

Летом прошлого года на предприятиях ежегодно прибавлялось около 500 тысяч работников, а в последнем правительственном отчете о занятости этот показатель снизился до 125 тысяч человек за последние 12 месяцев.

Поездка Байдена на юго-запад страны проходит под знаком проблем, связанных с тем, что большинство взрослых американцев считают, что экономика находится в плохом состоянии. А штаты Аризона и Нью-Мексико будут очень важны для Байдена на предстоящих выборах. Эксперты считают, что победа именно в этих штатах может обеспечить ему второй президентский срок.