Байден: США выпустили первую партию обедненного урана для реакторов

Соединенные Штаты произвели первую партию обогащенного урана. Объем первой партии всего 90 килограммов. Об этом с гордостью завил президент Америки Байден. Его слова привел ТАСС .

Американский лидер выступил в Вашингтоне и заявил, что в США научились самостоятельно выпускать обогащенный уран, который используется в ядерных реакторах.

«Сегодня я могу объявить о том, что завод на юге штата Огайо уже произвел первые 200 фунтов этого мощного обогащенного уран», - указал он.

Байден добавил, что речь идет именно о топливе, которое впервые произведено в Америке. До конца текущего года предприятие выпустит порядка тонны данного вида продукции.

Ранее Байден заявил, что конфликт на Украине скоро завершится. Это якобы произойдет сразу после того, как Конгресс США одобрит выделение Киеву помощи. При этом он в очередной раз не стал уточнять, в чем же состоит его план в данном направлении.