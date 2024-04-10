Байден заявил, что конфликт на Украине закончится сразу, как только США выделят Киеву помощь

Джо Байден заявил, что конфликт на Украине закончится после того, как Конгресс США проголосует за выделение финансовой помощи Киеву. Об этом американский президент сказал во время пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

Журналисты неоднократно пытались задать Байдену вопрос, в чем состоит план Белого дома по урегулированию конфликта на Украине, однако президент не удостоил СМИ ответом.

Ожидалось, что голосование в Палате представителей по Украине может состояться в середине апреля. Однако Белый дом отказывается идти на уступки республиканцам в вопросах миграционной реформы и снятия эмбарго на экспорт углеводородов из США, и это убавило количество готовых проголосовать за законопроект.

Сенатор от Алабамы Томми Тубервиль отметил, что Вашингтон уже и так спустил на Украину 300 миллиардов с 2014 года, при том что госдолг США уже приближается к 35 триллионам.

Прогресса в одобрении помощи Киеву не произошло, а уже через неделю Конгресс вновь уйдет в отпуск — уже до мая.