Байдену пообещали непрерывную головную боль из-за растущих цен на бензин

Цены на нефть постоянно поднимаются из-за решений стран, входящих в ОПЕК+. И это станет одной из главных забот американского лидера на протяжении всего следующего года.

В этом уверен финансовый журналист и аналитик Чарльз Пейн. Он дал интервью изданию Fox Business, в котором рассказал о ситуации с топливом в Соединенных Штатах. По его утверждению, предприятия в США не имеют в достатке доступа к сырой нефти. Хотя запасы бензина в стране выросли, цена не нефть непрерывно растет, и это обязательно повлияет на стоимость уже переработанного топлива. Белому дому не удалось договориться с ОПЕК+ о сохранении суточной добычи нефти, и это было ошибкой президентской администрации.

«Это провальная политика Байдена, и это ее последствия», - утверждает Пейн.

Теперь все время своей предвыборной кампании Байден будет испытывать головную боль из-за ситуации с бензином и ростом цен на него