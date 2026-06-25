Жир как бомба замедленного действия: биохимик раскрыла, как лишний вес превращает организм в преддиабетика

Жир на животе — это не просто эстетический дефект, а активный гормональный орган, который при превышении нормы начинает разрушать обмен веществ, приводя к диабету, заявила биохимик Алена Бергер. Об этом сообщает НСН.

Специалист пояснила, что жировая ткань в нормальном состоянии — союзник: она защищает органы, участвует в гормональной регуляции и общается с мозгом. Но как только ее становится слишком много, клетки меняют поведение. Они начинают выделять провоспалительные молекулы, которые снижают чувствительность мышц и печени к инсулину. Это состояние — инсулинорезистентность — ключевой шаг к диабету второго типа, который уже стал эпидемией в России.

Бергер подчеркнула, что процесс не быстрый, но неумолимый. Каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, заставляя ее выбрасывать все больше инсулина. Когда ресурс иссякает, сахар в крови перестает контролироваться, и человек переступает порог диабета. И это происходит не только у пожилых: все чаще болезнь находят у 30–40-летних, которые считали свой вес «просто немного выше нормы».

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