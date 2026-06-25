Волочкова призналась, что хочет спеть с SHAMAN

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь заговорила о своих музыкальных амбициях. На этот раз в беседе с Общественной Службой Новостей она поделилась планами на дуэт с певцом Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN.

По словам артистки, такое сотрудничество давно является ее мечтой. Волочкова уверена, что совместное выступление получится зрелищным и незабываемым для зрителей.

«Я знаю, что Ярослав — сильный вокалист, но говорят, что и у меня голос неплохой. Я уверена, что наш дуэт мог бы покорить сердца многих зрителей», — заявила балерина.

Волочкова считает, что она обладает неплохим вкусом и слухом. Она объясняет это тем, что выросла на музыке.

Сейчас Анастасия работает над совершенствованием вокальных навыков и записывает новый альбом. У нее уже есть несколько композиций, которые, по ее мнению, отлично подойдут для дуэта с SHAMAN. Артистка не уточняет, велись ли переговоры с самим Дроновым, но ее энтузиазм не оставляет сомнений в серьезности намерений.

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