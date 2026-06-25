35 см опухоли: калининградские онкологи спасли женщину, удалив три гиганта за один раз

Калининградские онкологи провели уникальную операцию, спасая 44-летнюю женщину, которая годами игнорировала симптомы и списывала растущий живот на лишний вес, а оказалось — внутри нее зрели три гигантские опухоли, включая одну размером больше 35 сантиметров. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пациентка обратилась к врачам только тогда, когда самочувствие резко ухудшилось. Обследование показало шокирующую картину: гигантская опухоль левого яичника диаметром более 35 см, миома матки размером с 20-недельную беременность и опухоль правого яичника около 10 см. Три хирургических патологии в одном теле — и каждая смертельно опасна. Но женщина ждала, пока симптомы станут невыносимыми.

Онкогинекологи Валерия Читая и Татьяна Яковлева работали в экстремальных условиях: из-за колоссальных размеров новообразований внутренние органы были сдавлены и смещены, плюс спаечный процесс после предыдущих операций. Тем не менее, за один раз они удалили все три опухоли, сохранив жизненно важные структуры. В онкологическом центре такое вмешательство провели впервые — объем удаленных тканей потребовал двух контейнеров по пять литров каждый.

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