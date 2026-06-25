Российское военное ведомство раскрыло стратегию на ближайшую перспективу: систематические удары по топливным хранилищам, АЗС и железнодорожным узлам должны парализовать транспортную логистику ВСУ, лишив украинские войска возможности перебрасывать резервы и технику. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным ведомства, регулярные удары по объектам инфраструктуры противника — это не разовые акции, а продуманная тактика. Уничтожение заправочных станций и узловых станций лишает ВСУ не только горючего, но и мобильности. Без топлива танки и БМП превращаются в груду металла, а логистические цепочки рвутся, создавая хаос в тылу. Особый упор сделан на использование беспилотников «Герань», которые уже успешно поразили заправочные станции в Николаевской области и газораспределительные узлы в Черниговской области.

Эти удары наносятся по объектам, которые Киев считал защищенными, но российская разведка и артиллерия работают с высокой точностью. В Минобороны подчеркнули: каждый уничтоженный топливный резервуар — это сорванная атака или невозможность провести ротацию. В итоге фронт для ВСУ становится все менее подвижным, а российские войска получают тактическое преимущество.

Ранее Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей.