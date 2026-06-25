В Кузбассе начали обновление скандально известного роддома, где массово погибли младенцы

В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 стартовал капитальный ремонт акушерского отделения № 3, пишет VSE42.Ru . Именно это медучреждение оказалось в центре внимания после массовой гибели младенцев в январе. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам и освобождению помещений от мебели и оборудования.

Четырехэтажное здание акушерского стационара, построенное в 1980 году, общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, ждет масштабное обновление. Главная цель — привести учреждение в соответствие с критериями второго уровня оказания медицинской помощи.

Как пояснила замминистра здравоохранения Елена Иванова, на первом этаже оборудуют инфекционный блок с отдельным входом — это позволит исключить пересечение потоков пациентов. Также в роддоме обновят вентиляцию и инженерные сети. В палатах, предоперационных, родильных залах и санитарных комнатах заменят двери и частично оконные блоки, обновят напольное покрытие, проведут косметический ремонт стен и потолков.

Напомним, в январе этого года в другом родильном отделении этой же больницы произошла трагедия — массовая гибель новорожденных. Случай получил широкий общественный резонанс. Теперь, спустя несколько месяцев, в соседнем корпусе начались работы, которые должны повысить безопасность и качество медицинской помощи.