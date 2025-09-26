Балашихинский «Криогенмаш» вывел Россию на мировую арену в области транспортировки сжатого газа
Ведущее предприятие городского округа Балашиха «Криогенмаш» готовится к началу серийного выпуска контейнеров-цистерн HELIUM CM 42 для транспортировки жидкого гелия.
Презентация агрегата пройдет на Петербургском международном газового форуме.
«Уникальное изделие позволяет перевозить гелий при температуре -269 градусов по Цельсию. Всего в мире производством таких« термосов »занимаются три страны – Америка, Германия и Япония. Теперь «Криогенмаш» включил в этот список и Россию», – поделился глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Инновационный криогенный контейнер создан с целью безопасного временного хранения и перевозки охлажденного гелия различными видами транспорта. Разработка полностью соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства и международным стандартам перевозки опасных грузов.
Данная модель контейнера имеет телепатическую систему, которая позволяются удаленно отслеживать данные о процессе эксплуатации и рабочие параметры.