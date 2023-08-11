Балицкий: Украина потеряла будущее из-за поворота в сторону Запада

Она сменила вектор своего сотрудничества с России на другие страны, и тем самым совершила большую ошибку.

По мнению губернатора Запорожской области, в 1991 году Украина на старте получила уникальный шанс. У нее были мощнейшие промышленность, экономика, образование. Киев взял курс на сотрудничество с Европой, и потерял все шансы на будущее. Численность населения страны резко сократилась.

«А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы», - подчеркнул Евгений Балицкий.

Его слова привели РИА Новости. Он добавил, что те люди, которые живут во вверенном ему регионе, перестали связывать свои чаяния с Украиной, хотя раньше такие настроения были нередки.