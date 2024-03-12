Бананам предсказали заметное подорожание в ближайшие годы

Изменения климата очень серьезно влияют на урожайность существующих плантаций. Они ведут к снижению количества выращиваемых фруктов, поэтому цены на них обязательно поднимутся. Это пообещал Паскал Лю, эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Его точку зрения привела радиостанция ВВС.

Сельхозпроизводители, которые выращивают бананы, в первую очередь боятся сильных ветров и наводнений, поскольку эти природные явления усиливают распространение различных болезней. В ряде мест это может привести к полному уничтожению урожая, что заметно снизит предложения на рынке и приведет к подорожанию.

«Изменения климата представляют огромную угрозу для бананового сектора. В самом деле будет рост цен», - указал Лю.

Помимо природных условий на цены могут повлиять подорожание удобрений, логистики, энергоносителей, а также оплаты рабочей силы. Все это неизменно приведет к существенному удорожанию бананов на мировом рынке. Оставить цены на прежнем уровне сможет только появление дополнительных предложений от аграриев.

Ранее Эквадор отказался от отправки имеющегося в его распоряжении советского оружия на Украину. Его властям пришлось это сделать, так как они могли потерять возможность экспортировать бананы в Россию.