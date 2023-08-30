Банк Goldman Sachs приобрел несколько западных компаний за счет китайского фонда

Американский банк Goldman Sachs купил несколько компаний из Соединенных Штатов и Великобритании на средства фонда, финансируемого правительством КНР. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Журналисты из FT сообщают, что банк воспользовался средствами из фонда, финансируемого правительством Китая для покупки компаний в сфере кибербезопасности и компаний, оказывающих услуги правительству Соединенного Королевства.

Источники сообщили изданию, что всего было совершено 7 сделок, в рамках которых было привлечено $2,5 млрд из фонда, созданного ранее при участии фонда China Investment Corporation. Таким образом, китайское правительство обзавелось косвенными активами в компаниях, работающих в важных американских и британских отраслях.

Сообщается также, что в рамках этих сделок был приобретен стартап по отслеживанию глобальных цепочек поставок, консалтинговая компания, компания, тестирующая медицинские препараты, и производитель систем для работы ИИ, БПЛА и электромобильных аккумуляторов.

Банк, в свою очередь заявил, что фонд инвестировал в перечисленные компании, но нигде не было упоминаний о хотя бы частичном финансировании от китайского фонда.