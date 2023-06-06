Банк «Хоум кредит» проведет ребрендинг

Именно так банк неформально называли клиенты кредитного учреждения.

Также банк проведет ребрендинг: традиционные цвета сохранятся, а название будет писаться кириллицей. Уже в июле на сайте и мобильном приложении появится новое название, а до конца года новые вывески обретут офисы банка и банкоматы.

Ранее российское отделение банка было дочерней структурой холдинга Home Credit N.V. В прошлом году в два этапа была осуществлена его продажа российским инвесторам. В мае группа во главе с основателем СПб биржи Иваном Тырышкиным выкупила 50,5% акций, в августе она стала владельцем полного пакета.